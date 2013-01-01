В соду растут деревья и кустарники. 14/38 площади занимают вишни, сливы-на 5/38 больше, чем вишен, а абрикос-на 8/38 меньше, чем слив. Какую часть площади занимают фруктовые деревья?

Математика

В соду растут деревья и кустарники. 14/38 площади занимают вишни, сливы-на 5/38 больше, чем вишен, а абрикос-на 8/38 меньше, чем слив. Какую часть площади занимают фруктовые деревья?

Автор: Гость