Представить в виде произведения 9(1,7-x)-4,3(1,7-x)
Алгебра
Представить в виде произведения 9(1,7-x)-4,3(1,7-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 1,7 - x) ( 9 - 4,3) = 4,7( 1,7 - x) ( выносим за скобки (1,7 -x) и решаем).
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