Катер двигаясь со скоростью 18 километров час прошел путь между пристанями за 5 часов Сколько потребуется времени чтобы пройти этот же путь на лодке если она движется со скоростью 5 километров в час
Математика
Катер двигаясь со скоростью 18 километров час прошел путь между пристанями за 5 часов Сколько потребуется времени чтобы пройти этот же путь на лодке если она движется со скоростью 5 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*5= 90 (км) расстояние между пристанями 90:5= 18 (часов) время, которое потребуется при движении на лодке Ответ: 18 часов.
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