Катер двигаясь со скоростью 18 километров час прошел путь между пристанями за 5 часов Сколько потребуется времени чтобы пройти этот же путь на лодке если она движется со скоростью 5 километров в час

Математика

Катер двигаясь со скоростью 18 километров час прошел путь между пристанями за 5 часов Сколько потребуется времени чтобы пройти этот же путь на лодке если она движется со скоростью 5 километров в час

Автор: Гость