Помогите решить! (4,7*10^-3)*(5*10^-2)
Алгебра
Помогите решить! (4,7*10^-3)*(5*10^-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.7*10^-3=0,0047 5*10^-2=0,05 0,0047*0,05=0,000235=2.35*10^-4
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