Длина первой стоны треугольника 18 см второй - в 3 раза меньше а длина третьей сторо??ы 14 см найти приматов этого треугольника
Математика
Длина первой стоны треугольника 18 см второй - в 3 раза меньше а длина третьей сторо??ы 14 см найти приматов этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 : 3 = 6 (см) - вторая сторонатреугольника 2) Р = 18 + 14 + 6 = 38 (см) Ответ: Периметр ( Р ) равен 38 см
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