Длина первой стоны треугольника 18 см второй - в 3 раза меньше а длина третьей сторо??ы 14 см найти приматов этого треугольника

Математика

Длина первой стоны треугольника 18 см второй - в 3 раза меньше а длина третьей сторо??ы 14 см найти приматов этого треугольника

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