Мама называла его котёнок. В этом случае котёнок пишется с большой буквы
Русский язык
Мама называла его котёнок. В этом случае котёнок пишется с большой буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как: котенок это просто слово или название животного, а если бы место слова ,,котенок" было имя или его кличка например: ,,Мама называла его Красавчик".
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