Мама называла его котёнок. В этом случае котёнок пишется с большой буквы

Русский язык
Мама называла его котёнок. В этом случае котёнок пишется с большой буквы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, так как: котенок это просто слово или название животного, а если бы место слова ,,котенок" было имя или  его кличка например: ,,Мама называла его Красавчик".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина первой стоны треугольника 18 см второй - в 3 раза меньше а длина третьей сторо??ы 14 см найти приматов этого треугольника
Ответить
Алгебра
Представить в виде произведения 9(1,7-x)-4,3(1,7-x)
Ответить
Математика
Катер двигаясь со скоростью 18 километров час прошел путь между пристанями за 5 часов Сколько потребуется времени чтобы пройти этот же путь на лодк...
Ответить
Русский язык
А*и*е какие там должны стоять буквы плиз надо срочно даю 36 балов
Ответить
Математика
Машина прошла первый участок пути за 3 часа, а второй участок - за 2 часа. Длинна об??их участков вместе 267 км. С какой скоростью шла машина на ...
Ответить