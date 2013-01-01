Дано: а ⋂ в lt;1 = 120° Найти: lt;2, lt;3, lt;4 lt;1 = lt;3 = 120° (Так как углы вертикальны) Ка?? найти углы 2 и 4? От чего нужно отнять 120?
Математика
Дано: а ⋂ в lt;1 = 120° Найти: lt;2, lt;3, lt;4 lt;1 = lt;3 = 120° (Так как углы вертикальны) Ка?? найти углы 2 и 4? От чего нужно отнять 120?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо так,то 180 - 120=60 знайдемо кут 2 тоді кут 2 і 4 тоже вертикальні
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