Дано: а ⋂ в lt;1 = 120° Найти: lt;2, lt;3, lt;4 lt;1 = lt;3 = 120° (Так как углы вертикальны) Ка?? найти углы 2 и 4? От чего нужно отнять 120?

Математика

Дано: а ⋂ в lt;1 = 120° Найти: lt;2, lt;3, lt;4 lt;1 = lt;3 = 120° (Так как углы вертикальны) Ка?? найти углы 2 и 4? От чего нужно отнять 120?

Автор: Гость