Запишите результаты умножения : а) 100*150,2; 100*6,5; б) 1000*50,04; 1000*150,2; 1000*6,5. в) 10000*0,281; 10000*50,04; 10000*150,2; 10000*6,5
Математика
Запишите результаты умножения : а) 100*150,2; 100*6,5; б) 1000*50,04; 1000*150,2; 1000*6,5. в) 10000*0,281; 10000*50,04; 10000*150,2; 10000*6,5
Ответ(ы) на вопрос:
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15020 650 50040 150200 6500 2810 500400 1502000 65000
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