Выполните действие: побыстрей к завтрешнему дню только первых 2 примера
Математика
Выполните действие: побыстрей к завтрешнему дню только первых 2 примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(24-15,7)*6,4+0,08*11=54; 1)24-15,7=8,3*6,4=53,12; 2)0,08*11=0,88+53,12=54; 2)(5,69-2,85)*1,5+7,8*5,4=46,38; 1)5,69-2,85=2,84*1,5=4,26; 2)7,8*5,4=42,12+4,26=46,38.
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