Як пидкреслюеться іменик прикметник і дия слово
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Як пидкреслюеться іменик прикметник і дия слово
Ответ(ы) на вопрос:
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Именник- __________ прикметник- хвиляста линия диеслово- ________ ________
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