Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!
Литература
Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкновение мира взрослых и мира детей, сказки и реальности.
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