Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!

Литература

Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!

Автор: Гость