Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!

Литература
Что объединяет литературные произведения "Неизвестный цветок,"Маленький принц" и "Алые паруса". Помогире пожалуйста прошу! Буду благодарна!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столкновение мира взрослых и мира детей, сказки и реальности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Два вопроса от себя по рассказу приключения гекльберри фина фрагменты
Ответить
Алгебра
Помогите 75 баллов !!!!!!!
Ответить
Математика
В цветочном магазине Юра купил три раза по 23 руб. и пять гвоздик за все цветы мальч??к заплатил 99 руб. сколько стоил ладно гвоздика
Ответить
Геометрия
Как доказать параллельность биссектрис накрестлежащих углов?
Ответить
Қазақ тiлi
Бірлік түбі тірлік тақырыбына әңгіме құра
Ответить