Помогите очень срочно и пожалуйста подробное решение ( 1/30 - 5/6 ) - ( - 3,9 - 2,2 ) - 53 =

Математика

Помогите очень срочно и пожалуйста подробное решение ( 1/30 - 5/6 ) - ( - 3,9 - 2,2 ) - 53 =

Автор: Гость