Помогите очень срочно и пожалуйста подробное решение ( 1/30 - 5/6 ) - ( - 3,9 - 2,2 ) - 53 =
Математика
Помогите очень срочно и пожалуйста подробное решение ( 1/30 - 5/6 ) - ( - 3,9 - 2,2 ) - 53 =
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