Составьте квадратное уравнение,если его корни равны -2 и 7 Можно сразу написать подробнее
Алгебра
Составьте квадратное уравнение,если его корни равны -2 и 7 Можно сразу написать подробнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x+2)(x-7)=0,xˇ2-5x-14=0 2)-2+7=-p, -2.7=q, xˇ2+px+q=0,xˇ5-5x-14=0
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