Длина забора окружающего огорода квадратной формы 120 метров
Математика
Длина забора окружающего огорода квадратной формы 120 метров
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120:4=30 30*30=900 ответ:900
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