Найдите АС если С=90 АВ=18 см. и косинус А=2\9
Геометрия
Найдите АС если С=90 АВ=18 см. и косинус А=2\9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos A=AC/AB 2/9=AC/18 9AC=36 AC=4
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