Найдите АС если С=90 АВ=18 см. и косинус А=2\9

Геометрия
Найдите АС если С=90 АВ=18 см. и косинус А=2\9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos A=AC/AB 2/9=AC/18 9AC=36 AC=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Как написать '' Его место рождения - Барселона. Он женат. Работает врачём. Его родно?? язык - испанский. Иностранные языки, которые он знает это не...
Ответить
Литература
Продолжи расставлять паузы.А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы,/чтобы она по голосу или по губам не догодалась,что со мной,и я задрал...
Ответить
Английский язык
Сроочнооо!!!!!! Заранее спасибо!!!! Сегодня надо)))))
Ответить
Математика
Помогите решить 3643-385*5+3966:3
Ответить
Русский язык
Найди обстоятельства. Ярко солнце светит, В воздухе тепло, И куда ни взглянешь, Всё кругом светло. На лугу пестреют Яркие цветы Золо...
Ответить