Продолжи расставлять паузы.А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы,/чтобы она по голосу или по губам не догодалась,что со мной,и я задрал голову к потолку,чтобы слёзы вкатились обратно,и потом,когда я скрепился немног...

Гость: Гость:

А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы ,/что бы она по голосу или по губам не догадался ,что со мной ,/и я задрал голову к потолку, /что бы слезы вкатились обратно , / и потом когда я скрепился немного , я сказл.