Продолжи расставлять паузы.А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы,/чтобы она по голосу или по губам не догодалась,что со мной,и я задрал голову к потолку,чтобы слёзы вкатились обратно,и потом,когда я скрепился немног...
Литература
Продолжи расставлять паузы.А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы,/чтобы она по голосу или по губам не догодалась,что со мной,и я задрал голову к потолку,чтобы слёзы вкатились обратно,и потом,когда я скрепился немного,я сказал. Выдели слова которые по твоему надо выделить при чтении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А я не знал,//я долго молчал/и отвернулся от мамы ,/что бы она по голосу или по губам не догадался ,что со мной ,/и я задрал голову к потолку, /что бы слезы вкатились обратно , / и потом когда я скрепился немного , я сказл.
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