Найди обстоятельства Ярко солнце светит, В воздухе тепло, и куда ни взглянешь, всё кругом светло. на лугу пестреют яркие цветы, золотом облиты тёмные листы. дремлет лес: ни звука, лист не шелестит, только жаворонок ...
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Найди обстоятельства Ярко солнце светит, В воздухе тепло, и куда ни взглянешь, всё кругом светло. на лугу пестреют яркие цветы, золотом облиты тёмные листы. дремлет лес: ни звука, лист не шелестит, только жаворонок в воздухе звенит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярко, Куда, Кругом. Обстоятельства можно находить так: если ставиться к существительному падежный вопрос, то это дополнение, если нет, то - обстоятельство.
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