Пожалуйста!!!Дам много баллов!!!Доклад не огромный!Но понятный о происхождении огн??!!!!!!!!!!!УМОЛЯЮ!ДЕТСКИЙ ТОЛЬКО!!!!!!!!!КЛАСС 5!

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Загадочность огня породило огромное количество мифов и легенд, которые связаны с происхождением этой стихии, а также ее контролированием на земле. Практически у всех народов, огонь имеет божественное происхождение. Великая сила, которой обладает огонь, не позволяла людям думать о том, что сам человек мог добыть ту искру, из которой разгорелся огонь. Огонь всегда считался священным. Первобытным людям чтобы добыть огонь, нужно было сильно постараться, поэтому очаг всегда оберегался и поддерживался. Ведь без огня не возможно было согреться или приготовить еду. Знания об огне передавались из поколения в поколение, о его силе отцы рассказывали своим детям, а оберегать огонь было священным долгом каждого человека. Но появлялся огонь не только рук человека. Часто огонь сходил с неба в виде молний и огненных раскатов. Такой огонь считался божественным проявлением. А все это со временем позволили сложить огромное количество легенд о происхождении огненной стихии. Практически во всех легендах разных народов говориться о том, что за огонь шла борьба, и не сразу пламя появилось у человека. Изначально огонь был силой богов, и только по их неосторожности небольшой уголек свалился на землю, где нашел его человек и начал применять для собственных нужд. В греческих мифах рассказывает легенда, когда огонь был похищен у богов и отдан человеку. Боги наказали бунтаря, ведь если без огня человек был полностью в их власти, то с огнем и знаниями об этой стихии, люди могли прожить и без высших божественных сил. Практически во всех легендах есть свидетельство о борьбе за огонь с богами и зверями, с другими жителями и высшими силами. В любой ситуации человек побеждал, применяя свою сноровку или хитрость. Мифы про происхождение огня повествуют о многогранности этой стихии. В первую очередь огонь был небесным творением. Это и солнце, и молния, а также боги, которые олицетворяли эти силы. Часто встречается жертвенный огонь. Огонь зажигали в честь погибших или умерших людей, по средствам огня жрецы общались с богами, прося у них защиты или помощи. Но существует и огонь подземный, считающийся смертельным и разрушительным. Каждый народ поклонялся огню. Об этом свидетельствуют не только многочисленные обряды, но и сложенные веками легенды и мифы об этой очищающей и неутомимой стихи.