Как написать '' Его место рождения - Барселона. Он женат. Работает врачём. Его родно?? язык - испанский. Иностранные языки, которые он знает это немецкий и английский.'' на немецком языке? Пожалуйста, жду ответа.

Немецкий язык

Как написать '' Его место рождения - Барселона. Он женат. Работает врачём. Его родно?? язык - испанский. Иностранные языки, которые он знает это немецкий и английский.'' на немецком языке? Пожалуйста, жду ответа.

Автор: Гость