Как написать '' Его место рождения - Барселона. Он женат. Работает врачём. Его родно?? язык - испанский. Иностранные языки, которые он знает это немецкий и английский.'' на немецком языке? Пожалуйста, жду ответа.

Немецкий язык
Как написать '' Его место рождения - Барселона. Он женат. Работает врачём. Его родно?? язык - испанский. Иностранные языки, которые он знает это немецкий и английский.'' на немецком языке? Пожалуйста, жду ответа.
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Гость:
Barcelona ist sein Geburtsort. Er ist verheiratet. Er arbeitet als Arzt. Seine Muttersprache ist Spanisch. Fremdsprachen, die er weiß, sind Deutsch und Englisch. 
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