Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?

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Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение - спп, так как можно задать вопрос из однойчасти предложения в другую: Петр 1 считал что?.
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