Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?
Русский язык
Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предложение - спп, так как можно задать вопрос из однойчасти предложения в другую: Петр 1 считал что?.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Математика
Помоги ещё Петя живет на. Даче . Ему нужно попасть на прием к врачу в среду в 12:00.от дачного поселкадо железнодорожной станцииходит автобус ,а ...