Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?

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Петр 1 считал, что необходимо сделать страну морской державой , так как от этого за??исела и ее безопасность, и торговля с другими государствами. какое это предложение? ссп или спп?

Автор: Гость