Помогите, очень срочно!!!! Как образовался медовый спас? Даю 10 балов!

История
Помогите, очень срочно!!!! Как образовался медовый спас? Даю 10 балов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ты его обосрал2.Обоссал3. Наехал.Вот и все что тебе понадобится
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