Помогите описать картину Ю.Непринцева "Вот солдаты идут..."
Литература
Помогите описать картину Ю.Непринцева "Вот солдаты идут..."
Ответ(ы):
Гость:
Идут солдаты за их спинами полыхает огонь. Их одежда порвана и вся в крови.
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