Номер 3.С условием,пожалуйста!!!!!!Прошу помогите!
Математика
Номер 3.С условием,пожалуйста!!!!!!Прошу помогите!
Ответ(ы):
Гость:
3 дня-48 мешков ?дней-80мешков 1)48÷3=16(меш.)-за один день 2)80÷16=5(дней) Ответ:на 5 дней хватит
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