Задали домашнюю работу.Надо переписать текст по развитию речи.
Русский язык
Задали домашнюю работу.Надо переписать текст по развитию речи.
Ответ(ы):
Гость:
Какой текст???Пиши понятнее
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