Длина прямоугольного участка земли 8 метров, а ширина в 2 раза меньше длины .Какова площадь участка? Какова длина границы этого участка?
Математика
Длина прямоугольного участка земли 8 метров, а ширина в 2 раза меньше длины .Какова площадь участка? Какова длина границы этого участка?
Ответ(ы):
Гость:
4 метра -Ширина А площадь 4*8=32 см2
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