Длина прямоугольного участка земли 8 метров, а ширина в 2 раза меньше длины .Какова площадь участка? Какова длина границы этого участка?

Математика

Длина прямоугольного участка земли 8 метров, а ширина в 2 раза меньше длины .Какова площадь участка? Какова длина границы этого участка?

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