Дан треугольник АВС , в котором угол А=59° , В=61°. Найти угол С.
Геометрия
Дан треугольник АВС , в котором угол А=59° , В=61°. Найти угол С.
Ответ(ы):
Гость:
По теореме о сумме углов треугольника a(альфа)+b(бетта)+c(гамма)=180 градусов, имеем 59 градусов + 61 градус =120 градусов 180 градусов - 120 градусов = 60 градусов - угол С
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