К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ

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К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15-10=5кг бананов 15+5=20 кг фруктов купили на праздник
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