К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ
Русский язык
К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ
Ответ(ы):
Гость:
15-10=5кг бананов 15+5=20 кг фруктов купили на праздник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что из перечисленого не относится к основным занятиям древних греков:гончарство.??иноградство.разведение оливок.выращивание зерновых
Черчение