К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ

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К празднику купили 15 кг яблок а бананов на 10 кг меньше сколько килограмов фруктов ??упили на праздник условие вирожения и ответ

Автор: Гость