Подскажите пожалуйста ответы20м35см:5 = 20т35кг:5= 34м5дм:5дм=

Гость: Гость:

Переводишь в см 20м35см=2035 см 2035:5=407мм Переводишь 407см=4м7см 20т35кг:5= 20т35кг=20035 КГ 20035кг:5=4007ко 4007=4т7кг 34м5дм:5дм= 34м5дм=3450см 3450:50 (Потому Что в 1 дм 10 см) =69см