Как вы думаете, почему Корней Чуковский написал такие слова в стихотворении "Мойд??дыр": Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило. И мылило, И кусало, как оса.
Литература
Как вы думаете, почему Корней Чуковский написал такие слова в стихотворении "Мойд??дыр": Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило. И мылило, И кусало, как оса.
Ответ(ы):
Гость:
Чтоб мытье для мальчика выглядело как наказание, за несоблюдение гигиены.
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