Как вы думаете, почему Корней Чуковский написал такие слова в стихотворении "Мойд??дыр": Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило. И мылило, И кусало, как оса.

Литература

Как вы думаете, почему Корней Чуковский написал такие слова в стихотворении "Мойд??дыр": Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило. И мылило, И кусало, как оса.

Автор: Гость