При каких значениях х будут равны эти выражения? С решением, пожалуйста. х-4.1/2.5 и х+0.8/5 / это дробь

Математика

При каких значениях х будут равны эти выражения? С решением, пожалуйста. х-4.1/2.5 и х+0.8/5 / это дробь

Автор: Гость