При каких значениях х будут равны эти выражения? С решением, пожалуйста. х-4.1/2.5 и х+0.8/5 / это дробь
Математика
При каких значениях х будут равны эти выражения? С решением, пожалуйста. х-4.1/2.5 и х+0.8/5 / это дробь
Ответ(ы):
Гость:
Приравниваем обе части:1) 5х-20,5=8,5х+6,82) -3,5х=27,33) х=7,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста помогите!Тему пропустил ((( в)-21-(-20) г)-7-(-9) д)-30-(-30) е)-17-(-2) ж)3-(-3) з)-31-(-62)
Литература
Как вы думаете, почему Корней Чуковский написал такие слова в стихотворении "Мойд??дыр": Тут и мыло подскочило И вцепилось в волоса, И юлило....
Математика