Пожалуйста помогите!Тему пропустил ((( в)-21-(-20) г)-7-(-9) д)-30-(-30) е)-17-(-2) ж)3-(-3) з)-31-(-62)
Математика
Пожалуйста помогите!Тему пропустил ((( в)-21-(-20) г)-7-(-9) д)-30-(-30) е)-17-(-2) ж)3-(-3) з)-31-(-62)
Ответ(ы):
Гость:
Минус на минус - дает плюс. в) -21-(-20)= -21+20=-1 г) -7-(-9) = -7+9=2 д) -30-(-30)= -30 + 30=0 е) -17-(-2)= -17+2=-15 ж) 3-(-3) = 3+3=5 з) -31-(-62)= -31+62 = 31
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