Используя политическую карту мира определите в какой стране расположена падающа?? башня

География
Используя политическую карту мира определите в какой стране расположена падающа?? башня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если Пизанская то Италия , Пиза
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