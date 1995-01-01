Размеры ванной комнаты 2 метра на 3 с половиной,Ю кафельная плитка имеет размер 15 н?? 15 см, почему не хватит 200 плиток? сколько целых плиток уместиться? сколько плиток нужно докупить?

Математика

Размеры ванной комнаты 2 метра на 3 с половиной,Ю кафельная плитка имеет размер 15 н?? 15 см, почему не хватит 200 плиток? сколько целых плиток уместиться? сколько плиток нужно докупить?

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