Размеры ванной комнаты 2 метра на 3 с половиной,Ю кафельная плитка имеет размер 15 н?? 15 см, почему не хватит 200 плиток? сколько целых плиток уместиться? сколько плиток нужно докупить?
Математика
Размеры ванной комнаты 2 метра на 3 с половиной,Ю кафельная плитка имеет размер 15 н?? 15 см, почему не хватит 200 плиток? сколько целых плиток уместиться? сколько плиток нужно докупить?
Ответ(ы):
Гость:
2x3,5=7 м20,15x0,15=0,02250,0225x200=4,5 м2на пол не хватает2:0,0225=13 п3,5:0,0225=23 п13x23=299299+37-200=136 п
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