Задача шутка ДАЮ 13 БАЛЛОВ когда в кухне Вовочки было 18 мух он стал бить мухобойко?? по 5 мух в минуту.В тоже время за каждую минуту влетали 2 новые мухи .Через сколько времени после начала борьбы с мухами в кухне их не остал...

Математика

Задача шутка ДАЮ 13 БАЛЛОВ когда в кухне Вовочки было 18 мух он стал бить мухобойко?? по 5 мух в минуту.В тоже время за каждую минуту влетали 2 новые мухи .Через сколько времени после начала борьбы с мухами в кухне их не осталось? даю 11 баллов

Автор: Гость