Помогите определить множество М на котором равносильны уравнения
Алгебра
Помогите определить множество М на котором равносильны уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 x≠-2 x∈(-∞;-2) U (-2;∞) 2 x≥0 x∈[0;∞) 3 x≥0 x∈[0;∞) 4 x≥0 x∈[0;∞) 5 x²-1>0⇒x<-1 U x>1 x>0 x∈(1;∞) 6 x>0 x+2>0⇒x>-2 x(x+2)>0⇒x<-2 U x>0 x∈(0;∞)
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