Скласти 5-7 питань до твору (Тореадори з Васюкiвки)

Гость: Гость:

1. Кого знайшли Павлуша з Явою в криниці? Як його назвали та урятували?( Собаку, назвали Собакевич, лізли в колодязь, щоб урятувати) 2. Які приналежності взяли з собою Ява і Павлуша на бій з "биком"? ( Дамський капелюшок, який залишився у спадок від однієї дачниці проте був завеликий, та червоний килимок, який висів над Павлушиним ліжком, на ньому були наальовані Цюця, Ґава та Рева) 3. Як називало ціле село Яву ти Павлушу? (Гангстери,, орли, соколи) 4.Що "дав потримати" Невідомий, з 13 квартири? (Годинник) 5. Куди більш за все мріяли Ява з Павлушою поїхати ( Табір 6а березі моря)