Найти Периметр ромба со стороной 8 сантиметров и периметр восьмиугольника у которого все стороны равны по 4 сантиметров Сравни периметры этих фигур

Математика
Найти Периметр ромба со стороной 8 сантиметров и периметр восьмиугольника у которого все стороны равны по 4 сантиметров Сравни периметры этих фигур
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р ромба = 8*4 Р ромба = 32 см Р восьмиугольника = 4*8 Р восьмиугольника = 32 см 32 см = 32 см Периметры этих фигур равны.
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