Найти Периметр ромба со стороной 8 сантиметров и периметр восьмиугольника у которого все стороны равны по 4 сантиметров Сравни периметры этих фигур

Математика

Найти Периметр ромба со стороной 8 сантиметров и периметр восьмиугольника у которого все стороны равны по 4 сантиметров Сравни периметры этих фигур

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