Определите массовую долю карбоната калия в 2М растворе,плотность которого равна 1,21 г/мл

Гость: Гость:

Один литр такого раствора весит 1,21*1000 = 1210 граммов и содержит 2 моль карбоната калия, что составляет 2*(39*2 + 12 + 3*16) = 276 граммов карбоната калия K2CO3. Массовая доля такого раствора составляет 276/1210 = 0,228, или 22,8% Ответ: 22,8%