Определите массовую долю карбоната калия в 2М растворе,плотность которого равна 1,21 г/мл

Химия
Определите массовую долю карбоната калия в 2М растворе,плотность которого равна 1,21 г/мл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один литр такого раствора весит 1,21*1000 = 1210 граммов и содержит 2 моль карбоната калия, что составляет 2*(39*2 + 12 + 3*16) = 276 граммов карбоната калия K2CO3. Массовая доля такого раствора составляет 276/1210 = 0,228, или 22,8% Ответ: 22,8%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны векторы с(-2,-3)и в(5,-10)найти вектор3в-2с
Ответить
Алгебра
Не выполняя построения,укажите координаты точки пересечения графиков функции y=18x+2 и y=-24x+2
Ответить
Английский язык
2. London, and, large, outside, cities, of, a few, laymen, other, magistrates, are, the.
Ответить
Математика
{x+y+xy=-1 {y^2+x^2-xy=7
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные окончания. Поставь данное словосочетание в творительный паде??. Составь и запиши с ним предложение. В древн_ старинн__ замке.
Ответить