Вставь пропущенные окончания. Поставь данное словосочетание в творительный паде??. Составь и запиши с ним предложение. В древн_ старинн__ замке.

Русский язык
Вставь пропущенные окончания. Поставь данное словосочетание в творительный паде??. Составь и запиши с ним предложение. В древн_ старинн__ замке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем старинном замке. (чем?) древним старинным замком.  Мы гордимся (чем?) древним старинным замком, который находится у нас в городе. 
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