Вставь пропущенные окончания. Поставь данное словосочетание в творительный паде??. Составь и запиши с ним предложение. В древн_ старинн__ замке.
Русский язык
Вставь пропущенные окончания. Поставь данное словосочетание в творительный паде??. Составь и запиши с ним предложение. В древн_ старинн__ замке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем старинном замке. (чем?) древним старинным замком. Мы гордимся (чем?) древним старинным замком, который находится у нас в городе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
6. Определите род существительных и составьте с ними словосочетания Картофель, ам??ре, домино, каноэ, авеню, рандеву, Дели, МИД, РАН, АТС, АЗС, НИР...
Математика