6. Определите род существительных и составьте с ними словосочетания Картофель, ам??ре, домино, каноэ, авеню, рандеву, Дели, МИД, РАН, АТС, АЗС, НИРС, СМУ, АПК.

Русский язык
6. Определите род существительных и составьте с ними словосочетания Картофель, ам??ре, домино, каноэ, авеню, рандеву, Дели, МИД, РАН, АТС, АЗС, НИРС, СМУ, АПК.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель - мужской родГорячий картофель, мытый картофель, грязный картофель.Амбре - средний родПодавай в амбре, капелька амбре, запах амбре.Домино - средний родМаленькое домино, игра в домино, наступил на домино.Каноэ - средний родДеревянное каноэ, прочное каноэ, быстрое каноэ.Авеню - женский родШирокое авеню, поехать по авеню. Рандеву - средний род Нежданное рандеву, рандеву в кафе. Дели - мужской род Отправляемся в Дели, путешествие в Дели, красивый Дели. МИД - мужской род Представитель в МИДе, поездка в МИД,  в российском МИДе.РАН - женский род Заседание в РАН, исследования в РАНе. АТС - женский род Работа в АТС, происшествие на АТС, звонок в АТС. АЗС - женский род Постройка АЗС, заправляемся на АЗС, подъезжаем к АЗС. НИРС - женский род (но есть подозрения, что мужской) Работа в НИРС, выступление на НИРСе. СМУ - средний род Проблема в СМУ, передать СМУ
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