POmogite plizzz,o4enj sro4no nado

Гость: Гость:

1строчка: х(1+х)+у=-1; х=(-у-1)/(1+у)=-(у+1)/(у+1)=-1; подставим во 2-ю строчку: y^2+1+y-7=0, y^2+y-6=0, D=1+4*6=25,у(1)=-1+5/2=2; у(2)=-1-5/2=-3; ответ:(-1;2); (-1;-3); это был 4 номер, теперь5: 1строчка:4x^2+5xy+y^2=0, 2-ю строчку умножим на (-1) и сложим с 1-ой: 5x^2+5xy+15=0, x^2+xy+3=0, xy=-x^2-3, y=(-x^2-3)/x, подставим во 2-ю строчку: x^2-y^2=-15, x^2-(-x^2-3)^2/x^2=-15, x^2-(x^2+3)^2/x^2=-15, x^2-(x^4+6x^2+9)/x^2=-15, x^4-x^4-6x^2-9=-15x^2, 15x^2-6x^2=9, 9x^2=9, x^2=1, x(1)=1, y(1)=-x^2-3/x=-1-3/1=-4, x(2)=-1, y(2)=-1-3/-1=4, ответ: (1;-4); (-1;4) ВСЕ!!!!