Найдите относительное прилаг. в 8-ом предложении и выпишите зависимое слово () Очень срочно)))) Заранее спасибо
Русский язык
Найдите относительное прилаг. в 8-ом предложении и выпишите зависимое слово () Очень срочно)))) Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительное прилагательное "перистый". Словосочетание "с перистыми облаками". Главное слово "с облаками". Зависимого слова не нашла.
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