Найдите относительное прилаг. в 8-ом предложении и выпишите зависимое слово () Очень срочно)))) Заранее спасибо

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Найдите относительное прилаг. в 8-ом предложении и выпишите зависимое слово () Очень срочно)))) Заранее спасибо

Автор: Гость