Запишите пять-шесть предложений с отрицательной частицей не из басен И. Крылова и из произведений А . Пушкина
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Запишите пять-шесть предложений с отрицательной частицей не из басен И. Крылова и из произведений А . Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.родила царица в ночь не то сына, не то дочь 2.А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь 3. Таких примеров много в мире: Не любит узнавать никто себя в сатире. 4. Пусть сохнет", говорит Свинья: "Ничуть меня то не тревожит 5. Он рыбачил тридцать лет и три года И не слыхивал, чтоб рыба говорила
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