Расщепление АТФ в клетках происходит 1)на кристах митохондрий 2)вне митохондрий 3)в матриксе митохондрий В симбиоз с цианобактериями вступают 1)азолла 2)дуб,ольха 3)кукуруза Кожа рептилий состоит из 1)сетчатой дермы ...

Биология

Расщепление АТФ в клетках происходит 1)на кристах митохондрий 2)вне митохондрий 3)в матриксе митохондрий В симбиоз с цианобактериями вступают 1)азолла 2)дуб,ольха 3)кукуруза Кожа рептилий состоит из 1)сетчатой дермы 2)ороговевающего эпидермиса 3)все ответы верны

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