Роль сони Мармеладовой в жизни раскольника

Литература
Роль сони Мармеладовой в жизни раскольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это девушка,предательница собственной души,открыла Родиону глаза,благодаря ей он понял свою роль,вместе они читали Евангелии, она помогла встать ему на правильный путь,рассказать о своем преступлении.Он влюбился в нее,хоть и не понимал,почему она не отвергла его в тот миг,когда он признал себя убийцей
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