Роль сони Мармеладовой в жизни раскольника

Гость: Гость:

Это девушка,предательница собственной души,открыла Родиону глаза,благодаря ей он понял свою роль,вместе они читали Евангелии, она помогла встать ему на правильный путь,рассказать о своем преступлении.Он влюбился в нее,хоть и не понимал,почему она не отвергла его в тот миг,когда он признал себя убийцей