Теория раскольникова о сильной личности , ее опастность человека в человеке

Литература
Теория раскольникова о сильной личности , ее опастность человека в человеке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскольникова делил людей на 2 типа:"Право имеющие и твари дрожащие".К право имеющим он относил :Свидригайлова и Лужина. Долгое время его терзали сомнения: "кто же он?" Сначала он представлял себя Право имеющим,но позднее понял,что ничем не отличается от близких..
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