Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?

Математика

Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?

Автор: Гость