Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?

Математика
Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый был в пути 3 часа (13-10), изначальное расстояние между ними = 16*3+18*3=102км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Судебником у московській державі називали
Ответить
Физика
1. Два одинаковых одноименно металлических шарика заряжены одноименно так,что величина заряда на одном шарике в 5 раз больше, чем на другом. Шарики...
Ответить
Окружающий мир
В каком направлении течёт река Муррей
Ответить
Математика
Какие надо поставить заки 4*4*4*4=4 из учебника 3 класса 2 части
Ответить
Обществознание
Пе­ре­да­ча тра­ди­ций и цен­но­стей - какая ФУНКЦИЯ СЕМЬИ?
Ответить