Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?
Математика
Два велосипедиста ввехали навстречу друг другу в 10ч утра и встретились в 13 ч. Скол??ко времени был в пути каждый велосиптдист?Какое растояние было между ними перваночально,если один в. ехал со скоростью 16км/ч а другой 18км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый был в пути 3 часа (13-10), изначальное расстояние между ними = 16*3+18*3=102км
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