Передача традиций и ценностей - какая ФУНКЦИЯ СЕМЬИ?
Обществознание
Передача традиций и ценностей - какая ФУНКЦИЯ СЕМЬИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Репродуктивная функция. Отметь ответ как лучший пожалуйста)
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