Пе­ре­да­ча тра­ди­ций и цен­но­стей - какая ФУНКЦИЯ СЕМЬИ?

Обществознание
Пе­ре­да­ча тра­ди­ций и цен­но­стей - какая ФУНКЦИЯ СЕМЬИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Репродуктивная функция. Отметь ответ как лучший пожалуйста)
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