Найди площадь прямоугольника , ширина которого - 9см , что составляет 1.4 его длины

Математика
Найди площадь прямоугольника , ширина которого - 9см , что составляет 1.4 его длины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Длина прямоугольника= 9 см*1.4=12.6 (см) 2.Площадь=9*12.6=113.4(см2)
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