В каком варианте ответа средством выразительности речи являются эпитеты? 1)А там уроки да перемены. И Сашка Кочетков, первый не то что в классе, а в школе шалопай, заводила и непоседа. 2)Вроде бы не было в нём ничего необычного...

Русский язык

В каком варианте ответа средством выразительности речи являются эпитеты? 1)А там уроки да перемены. И Сашка Кочетков, первый не то что в классе, а в школе шалопай, заводила и непоседа. 2)Вроде бы не было в нём ничего необычного – худенький, светло-русый, нос с горбинкой, а взгляд такой твёрдый, решительный… 3)Даже за одной партой сидел с ней, Олькой, которую по фамилии только и знал и никогда, кроме домашнего задания по русскому, ни о чём не спрашивал. 4)Уткнулась Оля мокрыми щеками в ладони и тихонько всхлипывала, боясь привлечь к себе внимание.

Автор: Гость